«Зеленое» строительство, новое в маркировке воды: как изменится жизнь россиян в ноябре

Очередные законодательные новшества ожидают россиян в ноябре. Так, с 1 ноября в России начинает действовать национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов. «Зеленый» стандарт включает в себя 81 критерий, достижение 16 из которых станет обязательным для признания здания «зелёным». В этот минимум входят требования по классу энергоэффективности - от А и выше, по предчистовой отделке, наличию инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и другие. Стандарт позволит проводить оценку как строящегося, так и введенного в эксплуатацию жилья по всей стране. Первые сертификаты могут быть выданы уже осенью. Здания, которые их получат, станут проектами устойчивого развития и будут соответствовать критерию «Строительство зеленых зданий и сооружений», а покупатели смогут выбирать более экологичное жилье.

1 ноября начался эксперимент по использованию компьютерного программного обеспечения на условиях открытой лицензии, который продлится до 30 апреля 2024 года. Он заключается в предоставлении права использования программ для компьютеров, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе тех, исключительное право на которые принадлежит России, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения. Участие в эксперименте будет добровольным, заявки на него могут подать в минцифры юридические и физические лица до 1 апреля 2023 года.

Брокеры больше не будут по поручению неквалифицированных инвесторов приобретать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля этих бумаг в портфеле инвестора превысит 10%. Ранее ограничение для таких сделок составляло 15%. Кроме того, 10 ноября истекает срок подачи инвесторами заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции. Этой возможностью могут воспользоваться и те, кто хочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке.

С ноября все участники оборота упакованной воды должны использовать электронный документооборот при отгрузке и приемке маркированной продукции и передавать сведения в систему маркировки. Это позволит еще эффективнее отслеживать путь товара и бороться с фальсификатом.

Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) смогут самостоятельно, без участия ГИБДД, останавливать, проверять и задерживать фуры массой более 3,5 тонны вне зон таможенного контроля в специально обозначенных местах. На трассах эти зоны обозначены дорожным знаком «Таможенный контроль». Эта мера должна помочь бороться с ввозом и оборотом санкционных товаров и контрафактной продукции.