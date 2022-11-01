Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
1 Ноября , 11:52

В сентябре мобилизация не сказалась на рынке ипотек - Центробанк

Ипотечное кредитование в сентябре показало мощный рост, в том числе в Башкирии. За первый месяц осени сумма выданных в республике ипотек на 20% превысила среднемесячный уровень прошлого года.

По России ипотечный портфель достиг 13,3 трлн руб., по Башкортостану — 364,1 млрд руб. - на 16% больше, чем на 1 октября 2021-го.

Ипотечное кредитование росло опережающими темпами несколько последних месяцев, поддерживаемое мерами господдержки и смягчением ценовых и неценовых условий, отмечают финансовые аналитики Банка России в докладе «Региональная экономика».

 В сентябре по стране было выдано  136,6 тыс. ипотек (-13.4% в годовом выражении), в августе — 121,9 тыс. (-19.2%).

Объем выданных ипотек составил 518 млрд руб. (на 8,7% больше, чем год назад), в августе — 458 млрд руб. (4.3%).

Средний размер кредита составил 3,8 млн руб. (на 25,5% больше, чем в сентябре 2021).

Средний срок займа – 23,4 года. Средняя ставка – 6,7% годовых.

Аналитики отмечают, что заметное «удлинение» кредита и резкий рост среднего размера кредита — являются эффектом схем «ипотека под 0,1%». На самом деле в таких условиях люди приобретают жилье на 20% дороже его рыночной стоимости. Подобные схемы выгодны застройщикам, но создают повышенные риски банкам, которые получают обесцененный залог, и самим заемщикам — невозможность продать ипотечное жилье без больших потерь в случае необходимости. Банк России рассматривает возможность применения дополнительных мер регулирования таких ипотечных программ, отмечается в релизе ЦБ.

Самые популярные госпрограммы в стране — «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека на новостройки до 7%». В Башкирии наряду с ними драйвером роста ипотечного кредитования  стала «Сельская ипотека». По объему выдачи таких кредитов республика стабильно входит в число регионов–лидеров.  

Объявленная в конце сентябре частичная мобилизация не успела оказать заметного влияния на рынок, отмечают эксперты.

В сравнении более крупных периодов снижение более заметно. В январе-сентябре в Башкирии выдали ипотек на 93,6 млрд руб., по данным Нацбанка Башкирии. Выдача ипотеки сократилась на 16% по сравнению с 9 месяцами прошлого года.

В январе-сентябре в Башкирии регистрация ипотек снизилась на 23%.

Регистраций договоров долевого участия (первичное жилье — как правило, с применением госпрограмм и ипотек) стало на 18% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика