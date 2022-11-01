В сентябре мобилизация не сказалась на рынке ипотек - Центробанк

Ипотечное кредитование в сентябре показало мощный рост, в том числе в Башкирии. За первый месяц осени сумма выданных в республике ипотек на 20% превысила среднемесячный уровень прошлого года.

По России ипотечный портфель достиг 13,3 трлн руб., по Башкортостану — 364,1 млрд руб. - на 16% больше, чем на 1 октября 2021-го.

Ипотечное кредитование росло опережающими темпами несколько последних месяцев, поддерживаемое мерами господдержки и смягчением ценовых и неценовых условий, отмечают финансовые аналитики Банка России в докладе «Региональная экономика».

В сентябре по стране было выдано 136,6 тыс. ипотек (-13.4% в годовом выражении), в августе — 121,9 тыс. (-19.2%).

Объем выданных ипотек составил 518 млрд руб. (на 8,7% больше, чем год назад), в августе — 458 млрд руб. (4.3%).

Средний размер кредита составил 3,8 млн руб. (на 25,5% больше, чем в сентябре 2021).

Средний срок займа – 23,4 года. Средняя ставка – 6,7% годовых.

Аналитики отмечают, что заметное «удлинение» кредита и резкий рост среднего размера кредита — являются эффектом схем «ипотека под 0,1%». На самом деле в таких условиях люди приобретают жилье на 20% дороже его рыночной стоимости. Подобные схемы выгодны застройщикам, но создают повышенные риски банкам, которые получают обесцененный залог, и самим заемщикам — невозможность продать ипотечное жилье без больших потерь в случае необходимости. Банк России рассматривает возможность применения дополнительных мер регулирования таких ипотечных программ, отмечается в релизе ЦБ.

Самые популярные госпрограммы в стране — «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека на новостройки до 7%». В Башкирии наряду с ними драйвером роста ипотечного кредитования стала «Сельская ипотека». По объему выдачи таких кредитов республика стабильно входит в число регионов–лидеров.

Объявленная в конце сентябре частичная мобилизация не успела оказать заметного влияния на рынок, отмечают эксперты.

В сравнении более крупных периодов снижение более заметно. В январе-сентябре в Башкирии выдали ипотек на 93,6 млрд руб., по данным Нацбанка Башкирии. Выдача ипотеки сократилась на 16% по сравнению с 9 месяцами прошлого года.

В январе-сентябре в Башкирии регистрация ипотек снизилась на 23%.

Регистраций договоров долевого участия (первичное жилье — как правило, с применением госпрограмм и ипотек) стало на 18% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.