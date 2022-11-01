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1 Ноября , 12:46

В Башкирии убрано 98% площадей с сахарной свеклой

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

В хозяйствах республики к 31 октября убрали 43,1 тыс. га площадей с сахарной свеклой, или почти 98% площадей с этой культурой. В 14 свеклосеющих районах уборку корнеплодов уже завершили, в пяти работы находятся на заключительном этапе.

По данным минсельхоза Башкирии, валовой сбор корнеплодов в регионе к понедельнику составил 1,302 млн тонн, средняя урожайность – 301,9 ц/га. 

Два сахарных завода республики переработали почти 492 тыс. тонн свеклы. Сахара из местного сырья произведено более 75 тыс. тонн.

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