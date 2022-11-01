Новый резидент ТОСЭР «Благовещенск» будет производить древесный уголь

Компания «Эра технологий» включена в реестр резидентов ТОСЭР «Благовещенск», сообщили в минэкономразвития Башкирии. Инвестор планирует вложить более 8 млн руб. в организацию производства древесного угля.

Проектная мощность предприятия составляет 720 тонн в год. В качестве сырья будет использоваться древесина местных заготовителей, а также отходы деревообработки. Сроки реализации проекта — 2022-2026 годы. Производство создаст 11 рабочих мест. Продукция будет продаваться в крупных розничных торговых сетях. Кроме этого, предприятие планирует заключить договоры поставки угля на предприятия металлургической промышленности в качестве компонента при выплавке чугуна и цветных металлов.

На сегодняшний день статус резидента ТОСЭР в Республике Башкортостан присвоен 125 компаниям. Инвесторы вложили в экономику региона порядка 6,5 млрд руб. и создали более 4,5 тысячи новых рабочих мест, проинформировали в министерстве.

Резиденты ТОСЭР получают право на государственную поддержку и налоговые льготы. В налоге на прибыль полностью обнуляется федеральная часть. Региональная часть в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет – 10%. Действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых. Также снижены тарифы по страховым взносам (с 30% до 7,6%) для резидентов, получивших такой статус в течение первых 3 лет с момента создания ТОСЭР. На региональном уровне резиденты ТОСЭР освобождены от уплаты налога на имущество, на муниципальном – от земельного налога. Действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества (0,01). Также по решению властей республики снижены налоговые ставки для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка снижена с 6% до 1%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – с 15% до 5%.