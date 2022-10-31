В Уфе пройдут массовые отключения холодной воды, организуются точки подвоза

«Уфаводоканал» напоминает, что в период с 11 часов 1 ноября до 10 часов 2 ноября в связи с ремонтными работами отключается холодное водоснабжение в микрорайоне Нижегородка. Микрорайон Затон останется на пониженном давлении, не будет холодного водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов.

«Уфаводоканал» приносит извинения жителям Ленинского района Уфы за временные неудобства, а также просит заранее запастись необходимым количеством воды.

Силами городских служб будет организовано 10 точек подвоза воды:

1. ул. Малая лесозаводская, 2/1;

2. ул. Лесозаводская, 1а;

3. ул. Малая Лесозаводская, 3б;

4. ул. Рижская, 1/1;

5. ул. Выгонная, 10 (школа № 25).

Пересечение улиц:

1. ул. Заозерная-Астраханская;

2. ул. Большая заливная - Баумана;

3. ул. Линейная - Астраханская;

4. ул. Баймакская - Перевалочная;

5. ул. Саляма - Деревенская переправа.

Точки подвоза воды начнут работать с 15 часов 1 ноября 2022 года до полного восстановления водоснабжения.

На период планового отключения водоразборные колонки будут функционировать по следующим адресам:

1. ул. Нехаева, 15;

2. ул. Нехаева, 66;

3. ул. Нехаева, 71;

4. ул. Нехаева, 41;

5. ул. Нехаева, 13;

6. ул. Трактовая, 111;

7. ул. Марата, 70а;

8. ул. Марата, 96;

9. ул. Писарева, 17;

10.ул. М. Лесопильная, 13а;

11. ул. Медицинская, 9;

12. ул. Болотная, 1;

13. ул. Карьерная, 1б;

14. ул. Воронежская, 7;

15. ул. Зилимская, 3;

16. ул. Зилимская, 21;

17. ул. 2-я Перевалочная, 39.