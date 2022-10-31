В Уфе пройдут массовые отключения холодной воды, организуются точки подвоза

«Уфаводоканал» напоминает, что в период с 11 часов 1 ноября до 10 часов 2 ноября в связи с ремонтными работами отключается холодное водоснабжение в микрорайоне Нижегородка. Микрорайон Затон останется на пониженном давлении, не будет холодного водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов.
«Уфаводоканал» приносит извинения жителям Ленинского района Уфы за временные неудобства, а также просит заранее запастись необходимым количеством воды.
Силами городских служб будет организовано 10 точек подвоза воды:
1. ул. Малая лесозаводская, 2/1;
2. ул. Лесозаводская, 1а;
3. ул. Малая Лесозаводская, 3б;
4. ул. Рижская, 1/1;
5. ул. Выгонная, 10 (школа № 25).
Пересечение улиц:
1. ул. Заозерная-Астраханская;
2. ул. Большая заливная - Баумана;
3. ул. Линейная - Астраханская;
4. ул. Баймакская - Перевалочная;
5. ул. Саляма - Деревенская переправа.
Точки подвоза воды начнут работать с 15 часов 1 ноября 2022 года до полного восстановления водоснабжения.
На период планового отключения водоразборные колонки будут функционировать по следующим адресам:
1. ул. Нехаева, 15;
2. ул. Нехаева, 66;
3. ул. Нехаева, 71;
4. ул. Нехаева, 41;
5. ул. Нехаева, 13;
6. ул. Трактовая, 111;
7. ул. Марата, 70а;
8. ул. Марата, 96;
9. ул. Писарева, 17;
10.ул. М. Лесопильная, 13а;
11. ул. Медицинская, 9;
12. ул. Болотная, 1;
13. ул. Карьерная, 1б;
14. ул. Воронежская, 7;
15. ул. Зилимская, 3;
16. ул. Зилимская, 21;
17. ул. 2-я Перевалочная, 39.