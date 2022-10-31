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31 Октября , 21:45

В Башкирии выполнен план по ремонту 917 подъездов в 309 домах

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

По итогам сезона 2022 года в нормативное состояние привели 917 подъездов в 309 домах. Капремонт общедомового имущества выполнили в 717 многоквартирных домах.

«Особое внимание мы уделили соблюдению графика ремонта и качеству выполняемых работ, – отметила и.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова. – Регоператор усовершенствовал ряд проектных решений, внёс изменения в договоры для повышения ответственности подрядчиков».

Руководитель ведомства добавила, что Региональный оператор капитального ремонта совместно с муниципалитетами уже формирует перечень подъездов, которые обновят в 2023 году.

Глава Башкортостана поручил Правительству республики проработать возможность увеличения объёмов финансирования программы капремонта на следующий год.

«Когда мы начали заниматься подъездами, претензий к подрядчикам было достаточно много. Теперь мы научились координировать это направление, – сказал Радий Хабиров. – Обновление подъездов и дворов – это очень популярные и востребованные программы у наших жителей. И здесь предстоит ещё много работы».

Руководитель региона также обратил внимание на необходимость ремонта кровли в многоквартирных домах.

«О каком комфорте можно говорить и для чего проводить ремонт подъездов, если крыши домов находятся в неудовлетворительном состоянии? Прошу в первую очередь предусмотреть ремонт кровли, иначе все остальные мероприятия не имеют смысла», – подчеркнул Радий Хабиров.
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