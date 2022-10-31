В Башкирии стартовала экоакция «Шина»

С 28 октября на территории Башкирии проводится экологическая акция «Шина», призванная уберечь окружающую среду от образования свалок старых покрышек и собрать резину для дальнейшей переработки в мягкое покрытие для детских игровых площадок и повторного использования. Места для приема изношенных шин организуются в городах и районах республики.

С помощью данной акции каждый житель сможет сдать старую резину от авто на безвозмездной основе.

В состав автомобильных шин входит множество компонентов, которые делают материал прочным и устойчивым к внешним воздействиям. Такие свойства пригодятся, когда покрышки получат новую жизнь. Резиновые части автомобильных шин измельчаются в крошку. Из нее делают не только новые покрышки, резиновые детали и подошвы для обуви. Крошку широко применяют для создания новых покрытий – дорожных или напольных. Сырье добавляют в тротуарную плитку, покрытия для беговых дорожек, спортивных и детских площадок.

По итогам акции собранные покрышки будут направлены на «правильную» утилизацию с получением востребованной продукции.