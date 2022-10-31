Пять муниципалитетов оказались не готовы к работе в осенне-зимний период - минЖКХ Башкирии

По информации министерства ЖКХ Башкирии, на сегодняшний день пять муниципалитетов оказались не готовы к работе в осенне-зимний период. Об этом на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУР РБ заявила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

По ее словам, Ростехнадзором проведены проверки готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2022–2023 годов.

«На текущую дату признаны готовыми 58 муниципальных образований, не готовыми - 5 муниципальных образований: Белорецкий, Иглинский, Караидельский, Уфимский и Учалинский районы. Замечания Ростехнадзора доведены до глав администраций районов. У них еще есть время для снятия замечаний — до 15 ноября текущего года, в противном случае паспорт не будет выдан, что негативно отразится на оценке республики среди субъектов РФ», — сказала Голованова.

Она также отметила, с 24 по 30 октября в республике зафиксировано два случая аварийного отключения коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их подачи. Один из них произошел на территории Уфы, в результате аварии без холодной воды остались более тысячи потребителей. Второй случай произошел 25 октября в Агидели - из-за утечки более 2,5 тысячи жителей города оказались без холодной и горячей воды.

По всем озвученным отключениям ремонтные работы по восстановлению проведены. Подача коммунальных ресурсов в жилые дома полностью возобновлена.