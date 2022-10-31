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31 Октября , 22:02

Предприниматели из Уфы могут получить до полумиллиона рублей

архив ИА«Башинформ»
Фото:архив ИА«Башинформ»

Социальные предприниматели Уфы могут получить гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Условия получения гранта:

-  софинансирование заявителем расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта;

-  обязательство заявителя о ежегодном (в течение 3 лет начиная с года, следующего за годом предоставления гранта) подтверждении статуса социального предприятия;

- наличие у заявителя электронной цифровой подписи для заключения соглашения о предоставлении гранта;

- заявитель, впервые признанный социальным предприятием, в течение года до момента подачи заявки прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которого организовано Агентством Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства или Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, или заявитель, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства.

Заявки принимаются с 1 по 15 ноября в Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 342, 350. Задать вопросы можно по телефонам: +7(347) 218-12-58, +7(347) 218-08-26. Электронная почта: [email protected]

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