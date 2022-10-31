Перед строителями Башкирии стоят амбициозные задачи по вводу жилья - Марзаев

По итогам 9 месяцев 2022 года объем вводимого в Башкирии жилья за счет всех источников финансирования достиг 2,2 млн квадратных метров. Это на 7,2 процента больше, чем за январь-сентябрь прошлого года, сообщил на совещании вице-премьер республиканского правительства Алан Марзаев, отметив, что перед строительным комплексом региона стоят амбициозные задачи по вводу жилья.

Напомним, по вводу жилых домов Башкирия занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа и седьмое - среди всех субъектов РФ.

«Динамика в строительной отрасли у нас неплохая, однако всегда есть над чем работать, - заявил Алан Марзаев. - В структуре жилищного строительства объем жилья, построенного населением в январе-сентябре 2022-го, составил 1,5 млн кв. метров. Это на 8,6 процента больше, чем год назад», - подчеркнул вице-премьер.

По итогам совещания муниципалитетам, совместно с минземимущества Башкирии и ГБУ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» поручено организовать выездные встречи с председателями СНТ и ДНТ.

«Считаю необходимо провести инвентаризацию объектов ИЖС на территории садовых товариществ. Кроме того, муниципалитетам необходимо нарастить темпы и обеспечить ввод жилья не ниже уровня прошлого года», - заключил Алан Марзаев.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на данные Башстата за 9 месяцев, стоимость строительства одного квадратного метра жилья в многоквартирных домах региона достигла в среднем 59 815 рублей. При этом стоимость одного «квадрата» жилья в сельской местности значительно ниже, чем в городской — 36 993 рубля «против» 60 601 рубля.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 2,343 млн квадратных метров жилья. К концу года свои жилищные условия должны улучшить 110,9 тысячи семей Башкирии.

Напомним, в 2021 году в республике ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья — 2,9 млн квадратных метров. Башкирия по итогам 2021 года вошла в число регионов-лидеров строительной отрасли России.

В целом по стране введено 92,6 млн квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за всю историю страны, включая советский период. Жилищные условия улучшили 4,2 млн семей, или 10 млн россиян.