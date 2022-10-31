Индекс промышленного производства в Башкирии вновь превысил среднероссийский показатель

Индекс промышленного производства в Башкирии за девять месяцев 2022 года составил 103,1 процента, вновь превысив среднероссийский показатель. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил Глава региона Радий Хабиров, опираясь на данные Башстата.

«Хорошие цифры в условиях сложного санкционного давления. Я хотел поблагодарить руководителей всех наших предприятий за то, что они свои предприятия держат в таком хорошем темпе. Посмотрим, как закончим год. Динамика хорошая, нам нельзя останавливаться ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул Радий Хабиров.

Как сообщал ранее «Башинформ», в целом по России индекс промышленного производства за январь-сентябрь этого года вырос на 0,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

По данным Башстата, позитивную динамику в республике продемонстрировали три сектора промышленного производства: добывающие отрасли – рост на 22,5 процента, обрабатывающие – на 0,6 процента, тепло- и электроэнергетика – на 1 процент. В водоснабжении, водоотведении и работе с ТКО, наоборот, наблюдается снижение - на 3 процента.