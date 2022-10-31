Аграрии Башкирии стали чаще применять минеральные удобрения

В 2022 году аграрии Башкортостана собрали рекордный урожай – 5 млн тонн зерновых культур. Если год назад хозяйства региона приобрели 80 тыс. тонн минудобрений в действующем веществе, то в текущем году - уже 94 тыс. т. Таким образом, рост составил почти 17%.

- Аграрии Башкортостана сумели собрать рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур не только из-за хороших погодных условий, но и благодаря росту использования минеральных удобрений, – сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Чтобы высокие урожаи стали традиционным явлением, необходимо и дальше наращивать использование минудобрений.

Напомним, что приобретение минеральных удобрений субсидируется из регионального бюджета. В 2022 году на эти цели выделено более 300 млн рублей.

Для эффективного использования удобрений компания Ростсельмаш, производитель сельскохозяйственной техники, рекомендует использовать систему картирования урожайности и РСМ Агротроник.

Система картирования урожайности — основа точного земледелия. Она устанавливается на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, незаменима при агрохимическом анализе почв и служит основой для создания карт дифференцированного внесения удобрений.

Карта урожайности является главным источником информации об эффективности применяемой технологии возделывания почвы. В исполнении Ростсельмаш система называется РСМ Карта Урожайности.

«В настоящее время новые, интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур предполагают широкое применение минеральных удобрений. Для того, чтобы их внести в оптимальных дозах, соблюдя сроки, а также не потерять в качестве, необходима система РСМ Карта Урожайности», - прокомментировали в компании Ростсельмаш.

Карта урожайности — это необходимость, позволяющая получать максимальную экономическую отдачу от вложенного в поле ресурса. На основе многолетнего практического опыта многих хозяйств, где применяется система дифференцированного внесения удобрений, можно увидеть, что она позволяет экономить удобрения, а также повышать урожайность и значительно снижать вред окружающей среде.

«РСМ Карта урожайности – это одна из многих систем компании Ростсельмаш, доступных на комбайнах. В основе всех систем лежит платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, которая является ядром цифровых сервисов Ростсельмаш», - говорят в компании.

РСМ Агротроник - это специальный аппаратно-программный комплекс. Данные о состоянии техники и ходе уборке, получаемые с его помощью, доступны на web-платформе или в специальном мобильном приложении для любого смартфона. Он отслеживает и интерпретирует более сотни различных показателей работы техники, мониторинг состояния которой осуществляется дистанционно.

При установке платформы РСМ Агротроник бесплатно доступен и еще один сервис, который напрямую связан безопасностью и учетом рабочего времени. Речь идет о системе идентификации механизатора по лицу - РСМ Фейс АйДи. Как следует из названия, сервис распознает лицо пользователя, позволяя его идентифицировать и, в зависимости от статуса данного лица, разрешить или запретить ему пользование техникой.

Как отмечают в Ростсельмаш, цель всех сервисов – способствовать росту эффективности бизнеса через снижение потерь, экономию времени и ресурсов.

Также немаловажно, что цифровые сервисы Ростсельмаш серьезно упрощают жизнь не только руководителям предприятий, но самим механизаторам, существенно снижая их нагрузку.