В Уфе близится к завершению программа замены лифтов

В текущем году в Уфе запланировано заменить 604 изношенных лифта в 182 жилых домах. На сегодняшний день уже запущено в эксплуатацию 562 лифта в 168 домах, производятся работы по замене 42 лифта в 14 домах.

После завершения монтажа, отладки работы кабины и подъемного оборудования лифт проходит многоступенчатую проверку перед подписанием приемного акта и окончательной сдачей в повседневную эксплуатацию. Специалисты Ростехнадзора осматривают и тестируют все технические элементы, проверяют заводскую документацию, качество монтажа. Проделанную работу также оценивают жильцы. Если претензий нет, лифт официально вступает в строй.