В Уфе чинят разбитые вандалами и вышедшие из строя «умные» остановки

На территории Уфы установлено 144 «умных» остановочных павильона. Они оснащены светодиодной подсветкой, видеокамерами, информационным табло с графиком движения автобусов, кнопкой вызова экстренных службы и USВ-зарядкой.

Для проверки «умных» павильонов на работоспособность специалисты МУП «Уфагортранс» ежедневно мониторят их техническое состояние.

На сегодняшний день по гарантии заменили электронные информационные табло на остановках «Универмаг «Первомайский», «ул. Свободы», а также инфракрасные обогреватели в павильонах закрытого типа «ул. им. города Галле» и «Гостиный двор». Провели ремонт скамеек на остановках «Ледовый дворец «Уфа-Арена»», «Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский». Кроме того, ведется постоянная работа по замене USB-разъемов.

В случае обнаружения фактов порчи оборудования уфимцев просят обращаться на горячую линию Уфагортранса по телефону: 8-800-600-51-84.