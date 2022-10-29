Международный аэропорт «Уфа» переходит на осенне-зимнее расписание

С 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года в аэропорту «Уфа» будет действовать осенне-зимнее расписание. В этот период запланированы прямые рейсы по 48 направлениям: внутренних - 31, международных - 17.

Самое большое число прямых перелетов из столицы Башкортостана по-прежнему будет выполняться в Москву (аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково») (до 15 рейсов в день), Санкт-Петербург (5 рейсов в день) и Сочи (13 рейсов в неделю).

Также из Уфы можно вылететь прямыми рейсами в Махачкалу, Красноярск, Иркутск, Астрахань, Грозный, Нарьян-Мар, Калининград, Сургут, Казань, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Тюмень, Самару, Пермь, Грозный, Новый Уренгой, Надым, Салехард, Ноябрьск и другие города.

Перелеты по международным направлениям будут выполняться 16 авиакомпаниями. В их числе перевозчики, которые в этом осенне-зимнем сезоне впервые откроют свою полетную программу из Уфы: Air Arabia и Shirak Avia.

Прямые вылеты из Уфы осуществляются в Ереван, Баку, Ош, Алматы, Астану, Душанбе, Худжанд, Наманган, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Стамбул и Анталью, при этом в некоторых направлениях будут запущены дополнительные рейсы.

Расписание полетов в период действия осеннее-зимнего расписания может быть изменено. С полной информацией можно ознакомиться на сайте аэропорта «Уфа» в разделе «Сезонное расписание», а также на официальных сайтах авиаперевозчиков.