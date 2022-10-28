В Башкирии сэкономленных на торгах средств хватило на закупку дополнительных 7 автобусов

В рамках проекта «Комплексная жилая застройка «Южные ворота»» предусмотрена закупка автобусов большого класса для связи микрорайонов с центром города. Как сообщили в минтрансе РБ, 63 автобуса уже переданы госперевозчику. В ведомстве рассказали, что по итогам торгов образовалась экономия средств, которых хватило на закупку еще 7 автобусов.

Всего на приобретение 70 автобусов было направлено порядка 1 млрд руб.. Их вместимость - до 105 человек.

«Южные ворота» - инфраструктурный проект, предусматривающий строительство социальных объектов и реконструкцию дорог в южной части города. Проект реализуется на средства бюджетного инфраструктурного кредита — льготного займа из федерального бюджета.