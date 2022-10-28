Урожай подсолнечника в Башкирии превысит прошлогодние показатели - Хабиров

Аграрии Башкирии преодолели экватор в уборке подсолнечника, сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

На сегодняшний день собрано уже более 280 тысяч тонн маслосемян. Урожайность — более 15 центнеров с гектара.

«Под эту культуру в 2022 году мы отдали 300 тысяч га, — рассказал Хабиров в своем телеграм-канале. — Для сравнения: урожай за весь прошлый год составил чуть более 300 тысяч тонн, в этом году результаты будут выше. Тем более что для уборки подсолнечника подходит легкий морозец, как сейчас».

Башкирия сейчас входит в Топ-10 регионов России по производству растительного масла. По итогам 2021 года два маслоэкстракционных завода Башкирии произвели 326 тысяч тонн продукта.

«Республика — в десятке лучших по экспорту масложировой продукции. В 2021 году объем экспорта составил 232 млн долларов. Ждём, что в 2022 году эти показатели будут, как минимум, не хуже, — заявил Глава Башкирии. — Кстати, подсолнечное масло производят не только крупные заводы. В Башкирии этим делом заняты также фермеры и сельхозкооперативы. Их продукт, по-своему, уникален».