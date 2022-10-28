Крупнейшее агентство «Эксперт РА» высоко оценило кредитный рейтинг Башкирии

Крупнейшее рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Башкирии по национальной шкале на уровне «ruАА+». Прогноз – «стабильный».

Аналитики отметили, что по итогам 2022 года положительно оценен высокий уровень валового регионального продукта (ВРАП) на душу населения, ожидается его дальнейший рост, на текущий момент наблюдается и рост промышленного производства. Объем инвестиций в основной капитал значительно вырос за счет реализации крупных строительных и производственных проектов на территории республики.

Аналитики агентства зафиксировали, что бюджет региона характеризуется умеренно высоким уровнем достаточности. Долговая нагрузка на отчетную дату находится на комфортно низком уровне.

«Уровень кредитного рейтинга подтверждает высокую степень кредитоспособности, финансовой надежности республики, что свидетельствует об эффективности реализуемой финансовой политики, а также об устойчивости нашей экономики и бюджета республики к внешним факторам», – отметила заместитель премьер-министра правительства Башкирии – министр финансов Лира Игтисамова.

Справка

Национальная российская рейтинговая шкала обеспечивает возможность внутригосударственного сопоставления кредитных рейтингов. ruAA+ - высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.