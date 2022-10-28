Госдума РФ в первом чтении приняла проекты бюджетов ФПСС и ФОМС на 2023–2025 годы

Госдума России приняла в первом чтении проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования на 2023–2025 годы. Соответствующие документы опубликованы на сайте органа.

Так, общий объем доходов бюджета объединенного фонда в 2023 году ожидается в 13,711 трлн рублей, в 2024 году — 14,495 трлн руб., в 2025 году — 15,422 трлн руб.

Планируемые доходы бюджета ФОМС в 2023 году составят 3,135 трлн руб., в 2024-м — 3,366 трлн руб., в 2025-м — 3,591 трлн рублей.

«На финансовое обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, оказываемой федеральными медицинскими организациями, в 2023 году запланированы 163,6 млрд руб., в 2024 году — 172,6 млрд, в 2025 году — 182,1 млрд», — отмечено в документе.