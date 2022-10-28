Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12–13 процентов и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам экспертов, частичная мобилизация станет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7 процентов в 2023 году и вернется к 4 процентам в 2024 году», — говорится в официальном сообщении ЦБ.