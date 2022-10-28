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28 Октября , 15:44

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12–13 процентов и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам экспертов, частичная мобилизация станет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7 процентов в 2023 году и вернется к 4 процентам в 2024 году», — говорится в официальном сообщении ЦБ.

Автор:Вероника Никитина
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