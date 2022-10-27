Как изменились цены на продовольственном рынке Башкирии за минувшую неделю? Как обычно, лидером по подорожанию стали помидоры. За неделю они стали дороже на 14,3% - 98,2 руб./1 кг. Однако 25 октября прошлого года томаты стоили 145,5 руб./1 кг.

Верный соратник помидора по ценовым качелям — огурец, уступил 2 место по подорожанию яйцам (+6,3% - 68 руб. за десяток; год назад — 71,7 руб.), заняв 3 почетное 3 место - 1 кг огурцов подорожали на 5,9% и стали стоить 80,6 руб. (год назад — 127 руб.).

В ряду продуктов, заметно подорожавших на прошлой неделе, только пшенка оказалась дороже, чем год назад — 55,3 руб./кг против 50 руб./кг.

На 2% снизилась средняя цена гречки (85,8 руб., год назад — 89,8 руб./кг), на 3,4% - морковь и чуть более — свекла. Капуста подешевела на 8% (или 2 руб.).

Малозаметными шажками в десятую долю процента продолжают дорожать хлеб, молоко, курятина; на 1%и более — мясо, печенье, макароны.

Еще раз на 0,6% подешевел 1 кг картофеля — в этот раз снижение составило 16 коп. (итого 26,11 руб.).