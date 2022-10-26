Построенный «Петон» комплекс СПГ «Портовая» начал производство сжиженного природного газа

В настоящее время выработаны и отгружены с плавучего хранилища «Портовый» на судно-газовоз две судовые товарные партии сжиженного природного газа. Готовится третья партия.

О начале производства сжиженного природного газа на КСПГ «Портовая» стало известно 6 сентября 2022 г. в ходе Восточного экономического форума-2022 из сообщения заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Накануне было успешно завершено опробование систем и оборудования Комплекса.