МегаФон установил новую базовую станцию на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона

Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи на Эльбрусе – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.
Новая базовая станция — самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.
Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления — это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.
В 2022 году Эльбрус чаще посещали жители Москвы и области — около 35% от туристического потока. Направление пользуется популярностью у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%) и из Ставропольского края (4,7%).
В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 30% больше башкортостанцев, чем в прошлом. Мобильный трафик туристов из нашего региона вырос на 15%, а общий объем переданных фото и видео составил около 950 гигабайт. Этого достаточно, чтобы поделиться 300 тысячами снимков с красотами Эльбруса.