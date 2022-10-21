Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
21 Октября 2022, 11:57

Башкортостан вошел в четверку регионов России по росту ипотечного кредитования: Домклик

Жители Республики Башкортостан в сентябре 2022 года взяли в Сбербанке 3683 ипотечных кредита, что больше по сравнению с прошлым месяцем на 17%.

Партнерский материал

По темпу роста Башкортостан вошел в первую четверку регионов по России, уступив Москве, Московской и Тюменской областям. Такие данные представили аналитики Домклик в своем исследовании, посвященном ключевым тенденциям рынка недвижимости на основе данных Сбера.

Увеличению количества сделок способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, а также льготные программы и скидки от застройщиков. Тем не менее показатели третьего квартала пока ещё ниже объёмов начала года.

«Мы полагаем, что, несмотря на большое количество новых предложений (прирост количества объявлений о продаже недвижимости по РФ за последний месяц составил 13%), в долгосрочной перспективе нас ждёт некоторое затишье на рынке ипотечного кредитования. Это связано с тем, что значительная часть жителей страны может перейти к сберегательной модели поведения»,
Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра сервиса Домклик.

По данным Домклик, чаще всего клиенты Сбера в Башкирии берут кредит на вторичное жилье - по итогам сентября текущего года доля таких сделок составила почти 82%, а доля сделок с первичной недвижимостью едва достигла 12%.

На приобретение первичного жилья в Сбербанке действует множество льготных программ, самыми популярными у жителей республики в 3 квартале 2022 года стали «Господдержка» (15%) и «Семейная ипотека» (6%). Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц превысила 20%.

При этом наблюдается сокращение доли льготной ипотеки в общем объёме выдач в третьем квартале 2022 года – аналитики Домклик считают, что это следствие восстановления рынка вторичной недвижимости. Восстановление «вторички», в свою очередь, привело к повышению цен на эту категорию недвижимости – рост в Башкирии составил 3,6%.

«Продавцы жилья нашей республики оказались самыми лояльными в этом году – именно в Башкортостане были представлены самые большие скидки на объекты недвижимости. Так, в сентябре этот показатель достиг 2,7%. Рост наблюдался в течение всего года – например, в январе он составил 1,9%, в августе – 2,3%»,
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью недвижимости, на которую оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе. Параметр отражает, насколько продавцы в среднем снижают стоимость при заключении сделки или насколько они готовы идти на уступки. Чем больше значение данного параметра, тем больше скидка покупателя.

