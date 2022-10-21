Башкортостан вошел в четверку регионов России по росту ипотечного кредитования: Домклик

По темпу роста Башкортостан вошел в первую четверку регионов по России, уступив Москве, Московской и Тюменской областям. Такие данные представили аналитики Домклик в своем исследовании, посвященном ключевым тенденциям рынка недвижимости на основе данных Сбера.
Увеличению количества сделок способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, а также льготные программы и скидки от застройщиков. Тем не менее показатели третьего квартала пока ещё ниже объёмов начала года.
По данным Домклик, чаще всего клиенты Сбера в Башкирии берут кредит на вторичное жилье - по итогам сентября текущего года доля таких сделок составила почти 82%, а доля сделок с первичной недвижимостью едва достигла 12%.
На приобретение первичного жилья в Сбербанке действует множество льготных программ, самыми популярными у жителей республики в 3 квартале 2022 года стали «Господдержка» (15%) и «Семейная ипотека» (6%). Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц превысила 20%.
При этом наблюдается сокращение доли льготной ипотеки в общем объёме выдач в третьем квартале 2022 года – аналитики Домклик считают, что это следствие восстановления рынка вторичной недвижимости. Восстановление «вторички», в свою очередь, привело к повышению цен на эту категорию недвижимости – рост в Башкирии составил 3,6%.
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью недвижимости, на которую оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе. Параметр отражает, насколько продавцы в среднем снижают стоимость при заключении сделки или насколько они готовы идти на уступки. Чем больше значение данного параметра, тем больше скидка покупателя.