В браке и с высшим образованием: кто чаще берет потребительский кредит в Сбербанке

В большинстве случаев (77,6%) потребительские кредиты оформляют люди, состоящие в браке. Как правило, у них есть высшее или среднее специальное образование, 82% из них ранее уже оформляли потребительский кредит и успешно его выплатили.

Всего за 9 месяцев 2022 года жители Республики Башкортостан оформили около 243 тысяч потребительских кредитов почти на 34 млрд рублей, при этом выдачи кредитов в третьем квартале превышают суммарные показатели первого и второго.