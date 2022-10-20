МегаФон обновил единственный в России центр исследования абонентского оборудования

Количество базовых станций в обновлённой лаборатории увеличено в полтора раза. Также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.

В лаборатории открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне — 3,4-3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G. В этом году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла в два раза по сравнению с прошлым — до 16,3%. Помимо флагманских смартфонов, технологию начинают поддерживать устройства в среднем ценовом диапазоне.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и ещё около десятка новых категорий. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.