20 Октября 2022, 12:19

МегаФон обновил единственный в России центр исследования абонентского оборудования

МегаФон открывает обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования. Это единственная в стране радиолаборатория, которая исследует работу электроники в российской мобильной сети.

В новой лаборатории увеличено количество тестовых зон, что необходимо с учетом роста числа новых брендов на отечественном рынке.

В центре, расположенном в Санкт-Петербурге, специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети.

В розницу МегаФона все устройства попадают только после тестирования – это исключает некорректную работу и даёт абонентам возможность использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.

«Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаём тестовые зоны действующих и перспективных технологий – 4G, VoLTE, VoWiFi, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования»,
комментирует Александр Джакония, руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования.

Количество базовых станций в обновлённой лаборатории увеличено в полтора раза. Также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.

В лаборатории открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне — 3,4-3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G. В этом году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла в два раза по сравнению с прошлым — до 16,3%. Помимо флагманских смартфонов, технологию начинают поддерживать устройства в среднем ценовом диапазоне.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и ещё около десятка новых категорий. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.

