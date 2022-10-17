ОМК запустила в работу новую термопечь на заводе в Башкортостане

С запуском оборудования завод ОМК сможет увеличить объемы выпуска продукции. Печь оснащена двумя тиглями – специальными емкостями из огнеупорного материала. Тигельная плавка металла позволяет получать различные высоколегированные стали.

Новая печь оснащена автоматизированным комплексом для сверхточной термической обработки отливок, шаг регулировки температуры нагрева – 5 градусов Цельсия.

Важно, что оборудование полностью соответствует высоким экологическим нормам: за счет индукции, которая не требует газоочистки, воздействие на окружающую среду минимально. Кроме того, угар металла (т.е. потери массы металла после нагрева) у индукционной печи в пять раз ниже, чем у дуговой, и составляет всего 2%.