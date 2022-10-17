Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
17 Октября 2022, 15:16

ОМК запустила в работу новую термопечь на заводе в Башкортостане

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила в работу современную индукционную печь для отливки чугуна на своем арматурном заводе в Благовещенске (Башкортостан). Инвестиции составили 10 млн рублей.

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ОМК
Фото:предоставлено пресс-службой ОМК

С запуском оборудования завод ОМК сможет увеличить объемы выпуска продукции. Печь оснащена двумя тиглями – специальными емкостями из огнеупорного материала. Тигельная плавка металла позволяет получать различные высоколегированные стали.

Новая печь оснащена автоматизированным комплексом для сверхточной термической обработки отливок, шаг регулировки температуры нагрева – 5 градусов Цельсия.

Важно, что оборудование полностью соответствует высоким экологическим нормам: за счет индукции, которая не требует газоочистки, воздействие на окружающую среду минимально. Кроме того, угар металла (т.е. потери массы металла после нагрева) у индукционной печи в пять раз ниже, чем у дуговой, и составляет всего 2%.

«Благовещенский завод ОМК продолжает внедрять современное оборудование, соответствующее мировым стандартам эффективности. Модернизация термической обработки на нашем заводе позволит осваивать новые виды продукции, востребованные на рынке. Использование экологичной технологии обеспечит минимальную нагрузку металлургического производства на воздух Благовещенска при соблюдении высоких качественных характеристик продукции»,
прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
