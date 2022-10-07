Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
7 Октября 2022, 19:30

ВТБ открыл в Уфе офис с инновационным форматом обслуживания

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ПАО ВТБ
Фото:предоставлено пресс-службой ПАО ВТБ

В Уфе начал работу новый мультиформатный офис ВТБ «Бульвар Славы». Он расположился в оживленном месте - в жилом комплексе «Идель Тауэр» на проспекте Октября, 107А. Для клиентов здесь организовано максимально комфортное пространство, где можно не только быстро решить любые финансовые вопросы, но и просто приятно находиться. Те, кому дорога каждая минута, уже оценили инновационный формат обслуживания, благодаря которому время ожидания клиентов сократилось на треть, а «умные» технологии сделали новый офис на 40% эффективнее обычных точек банка.

Переступив порог офиса, погружаешься в спокойную, уютную атмосферу, сразу видно, что клиент здесь желанный гость. Сотрудники банка встречают посетителей на входе с ноутбуками и приглашают занять одну из свободных локаций. В случае необходимости можно пройти в закрытую переговорную комнату.

В офисе максимально используются современные цифровые инструменты: установлена система электронной очереди, а обслуживание полностью безбумажное: подтвердить операции и подписать документы предлагается в мобильном приложении банка. Здесь можно воспользоваться всеми основными продуктами линейки ВТБ для населения. Для состоятельных клиентов в отделении оборудована специальная зона. Для комфорта гостей в зале размещена кофе-зона, предусмотрен бесплатный доступ к сети Wi-Fi, обеспечен круглосуточный доступ к банкоматам.

«Бульвар Славы» – уже второй мультиформатный офис ВТБ в республике. Приятно отметить, что отделения банка становятся центром финансовой экспертизы и услуг, где сотрудники выступают квалифицированными консультантами по любым банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в цифровую среду.

Меняя концепцию обслуживания, мы реформируем и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство обслуживания клиентов и эффективность работы. Новое «умное» отделение соответствует высоким требованиям к сервису и обслуживанию банковских клиентов. ВТБ продолжит модернизировать сеть обслуживания и открывать новые подразделения, чтобы финансовые услуги для жителей Башкирии были еще доступнее», – рассказал управляющий ВТБ в Республике Башкортостан Станислав Морилов.

Новый офис пришелся по душе клиентам, один из них, уфимец Тимур Галеев, рассказал, почему ему нравится приходить сюда.

«Я уже пять лет пользуюсь услугами ВТБ и доволен работой банка. Хорошо, что теперь офис находится в таком оживленном месте – это удобная локация – рядом от остановок общественного транспорта. Я сам живу недалеко и мне очень удобно его посещать. Вообще, здесь приятно находиться, атмосфера будто домашняя, для клиентов все сделано очень удобно, а сотрудники – настоящие профессионалы», - поделился Тимур.

Развитие сети отделений нового формата - одна из стратегических задач ВТБ. Банковский офис становятся местом партнерского диалога, где клиентам удобно решать финансовые задачи, а сотрудникам – максимально комфортно работать.

ВТБ один из первых на банковском рынке внедрил современный стандарт мультиформатного офиса. Инновационный проект получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».

Фото:предоставлено пресс-службой ПАО ВТБ
