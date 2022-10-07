Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
7 Октября 2022, 12:23

В Уфе начал свою работу обновленный кассово-инкассаторский центр Сбербанка

Партнерский материал

В Уфе открылся обновленный кассово-инкассаторский центр Сбербанка. Теперь он располагается в просторном и современном здании площадью более 1800 кв.м, оборудованном с учетом самых высоких требований к производительности и безопасности.

Инфраструктура центра включает в себя хранилище банковских ценностей, кассы для обработки денежной наличности, слитков и монет из драгоценных металлов, банковских ценностей, а также зону для приема/передачи ценностей, дежурную часть, секцию для спецавтомобилей инкассации.

Кассово-инкассаторский центр работает 24/7 круглый год. При максимальной нагрузке он может принимать до 200 бригад инкассации в сутки.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«В обновленном кассово-инкассаторском центре внедрены современные технологии, благодаря которым оперативно и безошибочно проводятся операции по инкассации, доставке банковских ценностей, обслуживанию банкоматов, терминалов, автоматизированных депозитных машин и зачислению денежных средств на счета клиентов.

Новейшее оборудование и оптимизированная логистика позволяют нам обрабатывать денежную наличность с высокой скоростью и в бОльших объемах. Одно из нововведений – теперь денежные средства клиентам зачисляются мгновенно в момент проведения инкассации на объекте клиента в режиме онлайн. Ранее на это уходило от одного до двух рабочих дней».

Отметим, что помимо уфимского подразделения на территории республики работают еще 9 кассово-инкассаторских центров Сбербанка: в Стерлитамаке, Нефтекамске, Дюртюлях, Бирске, Белорецке, Октябрьском, Туймазах, Мелеузе и с. Месягутово. В сентябре прошлого года состоялось торжественное открытие кассово-инкассаторского центра в Стерлитамаке. Тогда его посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

