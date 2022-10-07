Научно-технический центр «Транснефти» в Уфе начал работу на новой площадке

В Уфе состоялось открытие комплекса зданий Научно-технического центра трубопроводного транспорта – уфимского филиала ООО «НИИ Транснефть». В мероприятии приняли участие представители руководства ПАО «Транснефть», министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, ООО «НИИ Транснефть».

В 2015 году компания «Транснефть» приобрела Институт проблем транспорта энергоресурсов Республики Башкортостан (ИПТЭР), создав на его основе уфимский филиал ООО «НИИ Транснефть» – Научно-технический центр трубопроводного транспорта (НТЦ). Это придало мощный импульс развитию отраслевой науки: за минувшие годы численность коллектива выросла почти наполовину, объемы работ увеличились впятеро, отчисления в бюджет республики – почти в семь раз. Значительно обновился и расширился парк специального оборудования. А сегодня состоялось открытие реконструированного комплекса зданий бывшего ИПТЭР: именно здесь теперь будет располагаться Научно-технический центр, а также специалисты еще нескольких организаций системы «Транснефть», которые работают в Уфе.

Современный исследовательский комплекс НТЦ располагает мощной технической базой для проведения масштабных научных изысканий: в специально оборудованных зданиях и помещениях разместились 13 производственных подразделений с очень широким спектром возможностей. Оснащение лабораторий позволяет выполнять полный цикл механических испытаний и исследований металлов, антикоррозионных покрытий и сварочных материалов – это необходимо для повышения надежности и прогнозирования ресурса трубопроводов. С помощью экспериментально-исследовательского стендового оборудования можно моделировать практически любые условия работы трубопроводов с целью дальнейшего повышения энергоэффективности транспортировки нефти и нефтепродуктов. Имеется и собственный станочный парк для изготовления опытных образцов.

Новые возможности позволят НТЦ увеличить масштабы сотрудничество с предприятиями и вузами региона, достичь синергетического эффекта в области научных исследований, расширить компетенции НИИ, обеспечить обучение специалистов «Транснефти». Кроме того, на базе Центра планируется открытие базовой кафедры Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) «Трубопроводный транспорт». Это позволит не только осуществлять практическую подготовку бакалавров, специалистов и магистрантов по профильным дисциплинам, но и привлекать студентов и преподавателей УГНТУ к выполнению НИОКР в интересах компании «Транснефть».

О том, почему Центр создан именно в Уфе, рассказал вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз: «Уфа и Башкортостан занимают особое место в топливно-энергетическом комплексе, в частности, в нефтепереработке, нефтедобыче, нефтехимии. Здесь также проходят основные магистрали трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, здесь находится наше старейшее дочернее предприятие «Транснефть – Урал». В Уфе располагается наш базовый нефтяной университет. Именно совокупность этих факторов позволила сделать выбор в ее пользу – образовать здесь такой центр, чтобы в одном месте развивать коммуникации и получить мощный результат».