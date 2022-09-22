Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
22 Сентября 2022, 10:00

Цех высокопрочной проволоки БМК за 60 лет работы изготовил 5 миллионов тонн продукции

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой АО «БМК»
Фото:предоставлено пресс-службой АО «БМК»

Цех высокопрочной проволоки Белорецкого металлургического комбината (АО «БМК», входит в группу «Мечел») отмечает 60 лет со дня запуска. За эти годы было изготовлено 5 миллионов тонн метизов.

В 50-60-е годы 20 века возникла необходимость в освоении новых строительных технологий и материалов. Основой всего строительства в это время стал железобетон. Тогда и понадобился новый вид метизов – высокопрочная проволока, из которой изготавливают стальной каркас для железобетонных конструкций. Ни одно строительство не обходится без армированных плит и блоков, а еще арматура применяется в шпалах и опорах.

И на БМК начали строить новый цех высокопрочной проволоки (ЦВП №16), который был запущен в эксплуатацию в 1962 году. В нем впервые в стране была изготовлена высокопрочная проволока круглого и периодического профиля для железобетонных изделий. Через год в канатном отделении ЦВП №16 была свита партия прядей из проволоки высокой прочности. В 1965 году цех вышел на проектную мощность в 50 тысяч тонн продукции в год.

Сегодня цех высокопрочной проволоки производит продукцию для железобетонных конструкций и шпал, пружинную проволоку для машиностроителей и проволоку обыкновенного качества для строительной отрасли. В настоящее время в цехе трудится более 200 человек. В 2021 году здесь произвели около 100 тыс. тонн готовой продукции.

«Модернизация в этом цехе стала нашим пилотным проектом по внедрению перспективной экологичной технологии удаления окалины с катанки (заготовки для проволоки) механическим путем. В 2018 году здесь установили две современные линии удаления окалины и новую станцию очистки сточных вод. В этом году запустили четыре новых высокопроизводительных волочильных стана. Это позволило цеху выйти на новый качественный уровень выпуска продукции, а также в разы снизить объем сточных вод», – прокомментировал управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.
