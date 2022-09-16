Председатель Совета директоров АО «БСК» посетил производственные площадки компании

Сегодня, 16 сентября, состоялся рабочий визит председателя Совета директоров АО «Башкирская содовая компания» Андрея Владимировича Пилипенко в г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

В ходе поездки Андрей Пилипенко в сопровождении генерального директора Эдуарда Давыдова ознакомился с основными производствами «Каустик» и «Сода», встретился с топ-менеджментом компании и представителями трудового коллектива.

По итогам посещения производственных площадок Андрей Пилипенко обратил внимание топ-менеджмента компании на тот факт, что в период 2021–2031 гг. предстоит реализовать масштабную инвестиционную программу, которая включает 32 проекта на общую сумму более 181 млрд руб. (без НДС с учетом инфляции).

Программа предполагает диверсификацию производств, модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов. Для этого у компании имеется необходимый квалифицированный кадровый ресурс, по большинству проектов разработаны дорожные карты.

«Наша стратегическая задача, - отметил Андрей Пилипенко, – максимально эффективное участие компании в достижении технологического суверенитета России в химической отрасли».

Председатель Совета директоров посетил основную сырьевую площадку - действующий карьер Шах-Тау. Генеральный директор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко рассказал о текущей ситуации и перспективах развития карьера. Сырьевой вопрос, по оценке руководства компании, на сегодняшний является жизненно важным и требует тщательного и взвешенного подхода при принятии решения.

В рамках своего визита на АО «БСК» Андрей Пилипенко встретился с трудовым коллективом, представителями первичной профсоюзной организации и молодежного совета. В ходе общения Андрей Владимирович рассказал о задачах, стоящих перед компанией, и путях её развития.

Отвечая на вопросы о перспективах сохранения существующих социальных программ, Пилипенко отметил, что руководством компании будут предприняты усилия для выполнения всех обязательств в социальной сфере.