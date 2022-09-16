Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
16 Сентября 2022, 15:52

Председатель Совета директоров АО «БСК» посетил производственные площадки компании

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
Фото:предоставлено пресс-службой АО "БСК"

Сегодня, 16 сентября, состоялся рабочий визит председателя Совета директоров АО «Башкирская содовая компания» Андрея Владимировича Пилипенко в г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

В ходе поездки Андрей Пилипенко в сопровождении генерального директора Эдуарда Давыдова ознакомился с основными производствами «Каустик» и «Сода», встретился с топ-менеджментом компании и представителями трудового коллектива.

По итогам посещения производственных площадок Андрей Пилипенко обратил внимание топ-менеджмента компании на тот факт, что в период 2021–2031 гг. предстоит реализовать масштабную инвестиционную программу, которая включает 32 проекта на общую сумму более 181 млрд руб. (без НДС с учетом инфляции).

Программа предполагает диверсификацию производств, модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов. Для этого у компании имеется необходимый квалифицированный кадровый ресурс, по большинству проектов разработаны дорожные карты.

«Наша стратегическая задача, - отметил Андрей Пилипенко, – максимально эффективное участие компании в достижении технологического суверенитета России в химической отрасли».

Председатель Совета директоров посетил основную сырьевую площадку - действующий карьер Шах-Тау. Генеральный директор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко рассказал о текущей ситуации и перспективах развития карьера. Сырьевой вопрос, по оценке руководства компании, на сегодняшний является жизненно важным и требует тщательного и взвешенного подхода при принятии решения.

В рамках своего визита на АО «БСК» Андрей Пилипенко встретился с трудовым коллективом, представителями первичной профсоюзной организации и молодежного совета. В ходе общения Андрей Владимирович рассказал о задачах, стоящих перед компанией, и путях её развития.

Отвечая на вопросы о перспективах сохранения существующих социальных программ, Пилипенко отметил, что руководством компании будут предприняты усилия для выполнения всех обязательств в социальной сфере.

предоставлено пресс-службой АО "БСК"
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
предоставлено пресс-службой АО "БСК"
Фото:предоставлено пресс-службой АО "БСК"
Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru