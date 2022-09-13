Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
13 Сентября 2022, 17:08

«Башнефть» пробурила горизонтальную скважину в Башкирии в рекордно короткий срок

«Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефть») побила рекорд скорости строительства горизонтальных скважин в Башкирии.

предоставлено пресс-службой "Башнефти"
Фото:предоставлено пресс-службой "Башнефти"

Новый результат был достигнут на Четырманском месторождении: скважина с длиной ствола в 1479 метров и протяженностью горизонтального участка в 308 метров пробурена всего за 15 суток. Это почти на 6 суток быстрее среднего срока строительства горизонтальных скважин на лицензионных участках компании.

Как подчеркнули в «Башнефти»: «Развитие технологического потенциала – один из ключевых приоритетов корпоративной Стратегии «Роснефть-2030». Компания планомерно внедряет современные технологии по всей цепочке производственной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке».

Ускоренные темпы бурения скважин стали возможны благодаря разработанному башкирскими нефтяниками комплексу инженерных решений. Теперь при бурении используются высокотехнологичные буровые инструменты, а также особые рецепты цементного и бурового растворов. За счет  этого коммерческая скорость бурения скважины была увеличена до 2 938 метров на станок в месяц.

Еще одним нововведением в компании стало размещение на месторождениях мультиофисов, повысивших эффективность совместной работы супервайзера, бурового мастера, специалистов по геолого-технологическим исследованиям, растворам, наклонно-направленному бурению и службы геонавигации и контроля.

«Внедрение новых технологий в комплексе с эффективными инструментами управления командой позволило башкирским нефтяникам повысить скорость разработки запасов из низкопроницаемых карбонатных отложений, а также нарастить потенциал добычи в Башкортостане»,
отметили в «Башнефти».
