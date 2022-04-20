Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка

«Офисы Сбера давно перестали быть местом, где люди совершают только банковские операции. Для удобства клиентов мы постоянно расширяем линейку предоставляемых услуг, чтобы можно было решить много повседневных задач в одном месте. Так, например, с прошлого года в наших подразделениях можно оформить и полис ОСАГО, причем не только от СберСтрахования, но и от других страховых компаний – партнёров банка. Ежегодно с этой задачей сталкиваются все автомобилисты – теперь решить ее можно в ближайшем офисе Сбера, которых в Башкирии более 460-ти».