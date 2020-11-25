Сельская ипотека в Россельхозбанке доступна от 1,9% годовых

Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.

Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.

«Россельхозбанк обновил условия по льготным кредитам на приобретение жилья на сельских территориях, действующим в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и для отдельных категорий клиентов снизил ставки на 0,8 процентных пункта. Теперь кредиты стали еще доступнее и выгоднее. Считаем, что на сегодняшний день это одно из самых лучших предложений на ипотечном рынке», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.