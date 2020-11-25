Сельская ипотека в Россельхозбанке доступна от 1,9% годовых

81.23
0
«Россельхозбанк обновил условия по льготным кредитам на приобретение жилья на сельских территориях, действующим в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и для отдельных категорий клиентов снизил ставки на 0,8 процентных пункта. Теперь кредиты стали еще доступнее и выгоднее. Считаем, что на сегодняшний день это одно из самых лучших предложений на ипотечном рынке», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.