Новости Башкортостана и Уфы
81.23
0
93.84
0
63.9
+0.27
5+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
25 Ноября 2020, 14:59

Сельская ипотека в Россельхозбанке доступна от 1,9% годовых

Партнерский материал
Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.
Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.
«Россельхозбанк обновил условия по льготным кредитам на приобретение жилья на сельских территориях, действующим в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и для отдельных категорий клиентов снизил ставки на 0,8 процентных пункта. Теперь кредиты стали еще доступнее и выгоднее. Считаем, что на сегодняшний день это одно из самых лучших предложений на ипотечном рынке», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.
Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банком предоставляется такой же объем средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.
Реклама
Автор:Ирина Зимина
Теги:россельхозбанкипотекагоспрограммакредит
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru