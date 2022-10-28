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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
28 Октября , 12:20

«Республика достойно решает самые сложные вопросы» — историк о прямой линии Главы Башкирии

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, профессор Рамиль Рахимов рассказал, что его ожидания от прямой линии Главы республики Радия Хабирова полностью оправдались.

«Главное, что я вынес для себя — республика, несмотря на очень серьезное внешнее воздействие, оказываемое на всю нашу страну, продолжает жить в нормальном режиме и достойно решает самые сложные вопросы. Люди спокойны, их интересуют обычные житейские темы. Дороги, ЖКХ, специальная военная операция… Вчера были озвучены именно те проблемы, которые нужно решать и которые Глава республики может решить», — отметил Рамиль Рахимов.

Особый акцент, по мнению эксперта, Радий Хабиров сделал на планы по развитию и рассуждения о будущем региона.

«Все мы услышали сигнал-приглашение к совместному труду», — добавил историк.

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