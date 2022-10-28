На прямую линию Радия Хабирова поступило более 3 тысяч вопросов от жителей Башкирии

На прямую линию Главы Башкирии Радия Хабирова с момента анонса поступило более 3 тысяч обращений жителей. Эти данные озвучили в Центре управления республикой.

Как уточнили в ЦУРе, во время прямого эфира руководителя региона из соцсетей пришло свыше 2 тысяч вопросов. Наиболее популярными темами стали дороги, частичная мобилизация и ЖКХ.

«Наша управленческая команда ежедневно обрабатывает от 1000 обращений людей — всего лишь в три раза меньше, чем за прямую линию, которую я провожу раз в год. Благодарю всех жителей за вопросы и участие», — прокомментировал Радий Хабиров.