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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
28 Октября , 12:35

Госсобрание оперативно отреагирует на проблемы, поднятые во время прямой линии - Константин Толкачев

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Прямой диалог с жителями республики еще раз выявил болевые точки, которые имеют место быть. Государственное Собрание проведет анализ законодательства и соответствующая реакция на них, безусловно, будет, заявил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, комментируя прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова, которая состоялась 27 октября.

 «Прямая линия вызвала у жителей Башкортостана очень большой интерес. Традиционно много было текущих вопросов, которые касаются благоустройства, дорожного строительства, ЖКХ, медицинского обслуживания, образования. Но было и много нового – того, что продиктовано текущей ситуацией в стране и мире. Это, в первую очередь, участие республики в специальной военной операции и ход мобилизации. Парламент республики уже принял ряд законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Организован специальный штаб. Депутаты не раз выезжали в места дислокации мобилизованных, помогали с экипировкой и другим необходимым обеспечением. Эта работа будет продолжена. В ближайшее время рассмотрим еще ряд законопроектов, закрепляющих дополнительные социальные гарантии для данной категории граждан. В целом Глава республики показал глубокую погруженность в текущую жизнь региона и стратегический подход к решению насущных проблем с правильным расставлением приоритетов. Башкортостан обеспечивает свою продовольственную безопасность. Есть планомерное движение в сфере газификации и благоустройства городов и сел, постепенно разматывается клубок проблем обманутых дольщиков, реализуется мусорная реформа. И в целом республика, несмотря на сложную обстановку, демонстрирует уверенное развитие», – отметил спикер парламента.

Автор:Азат Гиззатуллин
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