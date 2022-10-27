Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 23:33

В Башкирии стало известно, как будет решаться проблема остановки обогатительной фабрики в Сибае

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Во время прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос ветеранов Сибайского филиала учалинского ГОК, которые озабочены остановкой обогатительной фабрики предприятия, где началась консервация, наблюдается снижение численности работающих.

— Такая проблема действительно есть, и она объективна, — сказал Радий Хабиров. — Для обогатительной фабрики нет сырья, оно привозное. Соответственно, предприятие не работает. Но мы контуры решения этой проблемы уже обозначили. Я соответствующее поручение правительству дал, и на следующей неделе комиссия правительства во главе с Андреем Геннадьевичем Назаровым поедет в Сибай, встретится с рабочими и администрацией. Решение следующее: во-первых, это будет консервация, и существенное количество людей — порядка 200-220 человек — там будет работать. Всем тем людям, которые освобождаются, в рамках схожих специальностей УГМК предлагает работу на территории Зауралья. Мы посчитали баланс, людей даже не хватает. Но легко сказать: там закрыли, тут открыли. Возникают разные вопросы, элементарно даже связанные с транспортом, чтобы возить людей из Сибая. Все вопросы, связанные с логистикой и комфортом и даже переездом рабочих, надо обсуждать с УГМК, который намерения в этой части подтвердил (и я очень признателен руководству за ответственный подход). Всеми базовыми основными решениями по этому вопросу детально занимается правительство. Для нас это первый случай среди крупных предприятий. И мы все понимаем эту задачу. На данный момент безработица в республике минимальная и бьет исторические рекорды, - резюмировал Глава региона.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика