В Башкирии стало известно, как будет решаться проблема остановки обогатительной фабрики в Сибае

Во время прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос ветеранов Сибайского филиала учалинского ГОК, которые озабочены остановкой обогатительной фабрики предприятия, где началась консервация, наблюдается снижение численности работающих.

— Такая проблема действительно есть, и она объективна, — сказал Радий Хабиров. — Для обогатительной фабрики нет сырья, оно привозное. Соответственно, предприятие не работает. Но мы контуры решения этой проблемы уже обозначили. Я соответствующее поручение правительству дал, и на следующей неделе комиссия правительства во главе с Андреем Геннадьевичем Назаровым поедет в Сибай, встретится с рабочими и администрацией. Решение следующее: во-первых, это будет консервация, и существенное количество людей — порядка 200-220 человек — там будет работать. Всем тем людям, которые освобождаются, в рамках схожих специальностей УГМК предлагает работу на территории Зауралья. Мы посчитали баланс, людей даже не хватает. Но легко сказать: там закрыли, тут открыли. Возникают разные вопросы, элементарно даже связанные с транспортом, чтобы возить людей из Сибая. Все вопросы, связанные с логистикой и комфортом и даже переездом рабочих, надо обсуждать с УГМК, который намерения в этой части подтвердил (и я очень признателен руководству за ответственный подход). Всеми базовыми основными решениями по этому вопросу детально занимается правительство. Для нас это первый случай среди крупных предприятий. И мы все понимаем эту задачу. На данный момент безработица в республике минимальная и бьет исторические рекорды, - резюмировал Глава региона.