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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 23:29

В Башкирии будут страховать волонтеров, которые доставляют груз участникам СВО

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Во время прямой линии председатель регионального совета Поискового движения России в республике Владимир Волков задал Главе Башкирии Радию Хабирову вопрос о поддержке волонтеров. Он сообщил, что поисковики выезжают на места боев, в том числе доставляют груз для участников СВО. Поисковик попросил решить вопрос со страховкой волонтеров, которые рискуют своими жизнями и здоровьем.

Радий Хабиров ответил, что волонтеров страховали во время пандемии коронавируса, опыт имеется. Он дал поручение министру семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленаре Ивановой оформить все документально.

— Это будет правильное решение, — сказал руководитель республики.

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