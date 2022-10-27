Школьница из Башкирии предложила выпустить настольную игру о республике 

Во время прямой линии к Главе республики Радию Хабирову обратилась школьница из Калтасинского района Анна Ишбулатова. Она рассказала, что во время поездки в Москву ей подарили развивающую настольную игру, посвященную достопримечательностям столицы. Можно тренировать память и узнавать что-то новое. Девочка предложила выпустить подобную игру о знаковых местах республики.

Радий Хабиров сообщил, что настольные игры о Башкирии есть. Идея ему понравилась. Он сказал, что во время своего следующего визита в Калтасинский район вместе с главой района заедет к девочке, чтобы обсудить игру.

— Для такого замечательного человечка мы обязательно что-то придумаем. Какие у нас дети красивые, я каждый раз говорю, — отметил Глава республики.