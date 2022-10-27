Крупные западные инвесторы готовы развивать свои проекты в Башкирии

«Недавно я встречался с нашими известными западными инвесторами, не буду их называть, у них могут быть проблемы. В ходе встреч они заявили о планах дальнейшего развития своих проектов в Башкирии и попросили поддержки», - сказал в ходе прямой линии Глава республики Радий Хабиров.

- Также мы ждем инвесторов из Турции и Венгрии, готовых вкладывать средства в особую экономическую зону «Алга». К сотрудничеству с Башкирией проявляют интерес партнеры из Узбекистана. Завод «Амкодор» строят белорусы. К сожалению, не очень хорошо идут дела с Казахстаном.

Но подчеркну, что инвесторы из целого ряда стран, несмотря на санкции, продолжают работать и готовы вкладывать средства в нашу экономику, - сообщил Радий Хабиров.