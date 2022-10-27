Радий Хабиров рассказал о планах по реконструкции улицы Рыльского в уфимском микрорайоне Сипайлово

Инициативная группа жителей микрорайона Сипайлово в Уфе записала видеообращение, которое было озвучено в прямом эфире в ходе сегодняшней прямой линии Главы Башкортостана.

Уфимцы поблагодарили Радия Хабирова за прекрасный парк «Кашкадан» и фонтан, которые стали центром притяжения не только для жителей столицы, но и гостей из других городов и районов.

«Вы нам подарили очень красивый парк, где можно погулять, потанцевать, заняться спортом. Огромное достижение нашего парка — это светомузыкальный фонтан. Спасибо вам за это. Но мы хотели бы обратить ваше внимание и на улицу Рыльского, где благоустройство не проводилось со времен строительства микрорайона», — озвучили они свои чаяния.

«Когда мы делали парк „Кашкадан“, то уже думали о реконструкции улицы Рыльского и сипайловской Набережной. Мы планируем, что проектирование ремонтных работ с окончательной экспертизой завершится в марте 2023 года. Идеально будет, если приступим к какому-то этапу реконструкции уже в следующем году. Но нам нужно будет увязать реконструкцию с благоустройством территории. Там еще предстоит большой вынос сетей, а это дорогое удовольствие. Но мы держим свое обещание, улицу Рыльского будем делать», — ответил на предложение жителей Радий Хабиров.