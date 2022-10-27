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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 21:49

Радий Хабиров назвал срок строительства бассейна в Межгорье

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Во время прямой линии Главе Башкирии Радию Хабирову поступил вопрос о развитии спортивной инфраструктуры в Межгорье. В частности, жителей города интересует строительство бассейна и стадиона.

Радий Хабиров сообщил, что строительство бассейна в Межгорье включили в адресную инвестиционную программу на 2023 год. Деньги будут выделены, и в 2024 году бассейн откроют.
По стадиону тоже поручение было. Глава республики сообщил, что проработает этот вопрос.

— Ваш город расположен в интересном красивом месте, стадион там нужен. Сдвину этот вопрос. Я сам по жизни торопыга, но мы должны понимать, что накопленные за долгие десятилетия проблемы не могут решиться в один-два года. Стадион в Кумертау делаем, в Нефтекамске одну часть стадиона осилили, на другую денег пока нет. Решается вопрос по стадиону в Белебее и в других городах. Поэтапно везде идем, немного проявляем терпение. В планах все есть, — сказал Радий Хабиров.

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