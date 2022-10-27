Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 21:03

Радий Хабиров: Мы живем в непростое время

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своей прямой линии прокомментировал выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин, в частности, отметил, что в России за тысячи лет сложилась уникальная культура взаимодействия между религиями, надо с уважением относиться друг к другу.

Глава государства отметил, что Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, лидер страны назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине.

"Горжусь нашим президентом и страной. Мне понравилось, что фамилии некоторых людей которые руководили около 40 дней западными государствами никто уже и не помнит, а Пушкина, Достоевского, Чайковского будут помнить веками. Идет цивилизационный спор. В любом споре нужно что-то предлагать. Мне кажется очень хорошим предложение, что и мир должен быть другой, и в этом мире должны быть учтены мнения всех государств и народов, а не одна довлеющая многополярная схема. Мы живем в интересное и непростое время. Идет переход в глобальном смысле к другому мироустройству. Мы, к счастью или к сожалению, являемся участниками транзитного процесса», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя выступление президента.

Автор:Розалия Валеева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика