Радий Хабиров: Мы живем в непростое время

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своей прямой линии прокомментировал выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин, в частности, отметил, что в России за тысячи лет сложилась уникальная культура взаимодействия между религиями, надо с уважением относиться друг к другу.

Глава государства отметил, что Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, лидер страны назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине.

"Горжусь нашим президентом и страной. Мне понравилось, что фамилии некоторых людей которые руководили около 40 дней западными государствами никто уже и не помнит, а Пушкина, Достоевского, Чайковского будут помнить веками. Идет цивилизационный спор. В любом споре нужно что-то предлагать. Мне кажется очень хорошим предложение, что и мир должен быть другой, и в этом мире должны быть учтены мнения всех государств и народов, а не одна довлеющая многополярная схема. Мы живем в интересное и непростое время. Идет переход в глобальном смысле к другому мироустройству. Мы, к счастью или к сожалению, являемся участниками транзитного процесса», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя выступление президента.