«Процесс реконструкции Советской площади в Уфе еще не завершен, - заявил в ходе прямой линии Глава республики Радий Хабиров. - Мы анализируем первые этажи расположенных рядом зданий госучреждений для размещения там музейных экспозиций, точек башкирской кухни и, возможно, небольшого кафе».

Также на Советской площади будет сделана система для мультимедийного доступа к информации по истории Башкирской кавалерийской дивизии и её командира, заверил Глава республики.

В настоящее время в Национальном музее РБ есть экспозиция, где хранятся подлинные вещи генерала Шаймуратова, экспозиции, посвященные Башкавдизии, есть в музее в Дёме и Республиканском музее Боевой Славы.