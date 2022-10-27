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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 23:11

Процесс реконструкции Советской площади в Уфе еще не завершен

«Процесс реконструкции Советской площади в Уфе еще не завершен, - заявил в ходе прямой линии Глава республики Радий Хабиров. -  Мы анализируем первые этажи расположенных рядом зданий госучреждений для размещения там музейных экспозиций, точек башкирской кухни и, возможно, небольшого кафе».

Также на Советской площади будет сделана система для мультимедийного доступа к информации по истории Башкирской кавалерийской дивизии и её командира, заверил Глава республики.      

В настоящее время в Национальном музее РБ есть экспозиция, где хранятся подлинные вещи генерала Шаймуратова, экспозиции, посвященные Башкавдизии, есть в музее в Дёме и Республиканском музее Боевой Славы. 

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