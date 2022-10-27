Привлечение врачей – личная задача всех глав районных администраций Башкирии

«У нас есть ясное понимание того, что врачей не хватает, - заявил в ходе «прямой линии» Глава республики Радий Хабиров. – Положительная динамика по числу врачей рухнула в конце 2021 года в связи с тем, что из-за пандемии ушли врачи и средний медперсонал пожилого возраста. Мы приняли такие меры поддержки, как «Земский фельдшер», «Сельский врач», для узких специалистов. Инструменты для работы есть.

Ежегодно мы выпускаем из вузов несколько сотен врачей. И если хотя бы половина из них пойдет в республиканские поликлиники и больницы, проблема будет решаться. Это наша задача. Мы в рамках «Здравчаса» ставим каждому главе администрации личную задачу привлечения врачей. Это будет критерием оценки эффективности их работы».