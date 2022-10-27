На Советской площади в Уфе откроются фуд-зона, музейные экспозиции и будут проводиться ярмарки

Работы по реконструкции Советской площади в Уфе еще полностью не завершены, сказал Радий Хабиров, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о дальнейшем наполнении территории.

«Работы еще продолжаются. Мы сейчас анализируем и рассматриваем использование помещений ряда госучреждений на первых этажах под музейные экспозиции. Скоро также будет открыта зона башкирской кухни. В праздничные дни на площади будет работать ярмарка», — поделился планами руководитель республики.

Он также отметил, что в республике собрано достаточно материалов о генерале Минигали Шаймуратове, многие его личные вещи хранятся в экспозициях Национального музея, музея Боевой Славы и в музее Башкавдивизии. Также сотрудниками агентства «Башинформ» подготовлен подробный электронный путеводитель по памятнику Шаймуратову, с информацией о деталях и символах.