К языковым заимствованиям нужно относиться вдумчиво – эксперт

В ходе прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым жители республики подняли проблему целесообразности языковых заимствований. Вопрос прокомментировала для «Башинформа» кандидат филологических наук, доцент БашГУ Рената Лукманова.

«В заимствованиях нет ничего плохого, в этом случае язык обогащается новыми словами, хотя бывает и наоборот. Все зависит от ситуации, контекста. Даже если у английского слова есть русский аналог, их допустимо использовать одновременно в пределах разных стилей. Очень часто заимствуются термины, но это правильно, ведь они интернациональные слова и понятны носителям разных языков. В любом случае, решение нужно принимать в зависимости от ситуации. К заимствованиям слов нужно относиться вдумчиво, ведь это влияет на экологию языка», - пояснила Рената Лукманова.