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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 22:00

Глава Башкирии попросил не увлекаться «охотой на ведьм»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не увлекаться «охотой на ведьм», комментируя предложение о переименовании «Йәшлек House» в Салавате, с учетом непростой геополитической ситуации. 

Как признался руководитель республики в ходе своей прямой линии, он никогда не был сторонником использования иностранных слов. 

«Особенно когда в Москве работал и разговаривал там с молодыми людьми, я их просто не понимал. Они сыпали какими-то непонятными фразами. Даже мои коллеги, когда они говорят "дашборд", я до сих пор не знаю, что это. У меня нет времени поругиваться на это. У нас богатый русский язык, надо почаще его использовать. Но здесь кроется другая опасность, чего бы тоже не рекомендовал, чтобы мы сейчас "охоту на ведьм" не начинали. Ну не нравится "хаус" - вы же президента России сегодня слушали. Вот те величайшие люди, которые 40 дней правили, в общем-то, великой державой, а мы даже фамилий не знаем. А Пушкин, Чайковский, Достоевский, а также богатый английский язык - они будут. Поэтому не надо здесь увлекаться. Надо баланс найти. Так будет правильнее», - выразил убеждение Радий Хабиров. 

Автор:Галина Бахшиева
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