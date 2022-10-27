Глава Башкирии попросил не увлекаться «охотой на ведьм»

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не увлекаться «охотой на ведьм», комментируя предложение о переименовании «Йәшлек House» в Салавате, с учетом непростой геополитической ситуации.

Как признался руководитель республики в ходе своей прямой линии, он никогда не был сторонником использования иностранных слов.

«Особенно когда в Москве работал и разговаривал там с молодыми людьми, я их просто не понимал. Они сыпали какими-то непонятными фразами. Даже мои коллеги, когда они говорят "дашборд", я до сих пор не знаю, что это. У меня нет времени поругиваться на это. У нас богатый русский язык, надо почаще его использовать. Но здесь кроется другая опасность, чего бы тоже не рекомендовал, чтобы мы сейчас "охоту на ведьм" не начинали. Ну не нравится "хаус" - вы же президента России сегодня слушали. Вот те величайшие люди, которые 40 дней правили, в общем-то, великой державой, а мы даже фамилий не знаем. А Пушкин, Чайковский, Достоевский, а также богатый английский язык - они будут. Поэтому не надо здесь увлекаться. Надо баланс найти. Так будет правильнее», - выразил убеждение Радий Хабиров.